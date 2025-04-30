Kayseri’de maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi’nde bulunan krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında 2 işçi kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralanan 2 işçi göçükten çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.