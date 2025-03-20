Kayseri’de mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı

Kayseri’de etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri-Malatya, Kayseri-Gürün, Kayseri-Göksun karayolunda mahsur kalan 103 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kayseri’de dünden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle gün boyu Kayseri - Pınarbaşı, Pınarbaşı - Göksun, Pınarbaşı - Gürün yolu üzerindeki kapanan noktalara kazalar ve mahsur kalanların olması nedeniyle AFAD, polis, jandarma, sağlık, karayolları, belediye ekipleri, ANDA, İHH, Kızılay, olmak üzere toplam bin 65 personel 408 araç ile müdahale edildi. Ekiplerce Bünyan ilçesinde 6, Develi ilçesinde 15, İncesu 1, Kocasinan 5, Melikgazi 4, Pınarbaşı 40, Sarız 24, Talas 2, Tomarza 3 ve Yahyalı’da 3 olmak üzere mahsur kalan toplam 103 vatandaş kurtarıldı.

Ekiplerce ayrıca 4 trafik kazasına müdahale edilirken, kaybolan 1 kişi ise bulunarak ailesine teslim edildi.