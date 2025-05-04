Kayseri’de nesli tükenmekte olan balaban kuşu görüldü

Kayseri’de nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulan vatandaşlar, kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde sabah saatlerinde işe gelen vatandaşlar, türünü bilmediği bir kuş buldu. Yaptıkları araştırma sonucunda kuşun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu olduğunu öğrenen Remzi Bulut, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbarın ardından gelen ekipler, kuşu teslim aldı. Ekiplere teşekkür eden Remzi Bulut, "Sabah işe geldiğimde depo bölümündeki arkadaşlarım bir kuş buldu. Bize misafir olan kuşu eşleştirdiğimizde nesli tükenmeyle karşı karşıya olan kuş türü olduğunu öğrendik. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verdik. Ekipler de gelerek kuşu bizden teslim aldı" dedi.

Balaban kuşunun gerekli bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

Balıkçıllar familyasından olan ve iri bir kuş olan balaban kuş türü önemli ve nesli tükenmekte olan bir kuş türünü oluşturmaktadır. Esmer benekli, kırmızı ve sarı renklerinin karışık olduğu tüylere sahiptir. Eti yağlıdır ve ağır bir kuştur. Balaban kuş türünün bacakları bir hayli kısa, boyu ise 70 santimetre olmaktadır. Boynu kalındır ve uzundur. Aynı zamanda da gagası keskindir. Büyük bataklıklar içerisinde yaşamaktadır. Kendisine özgü bir ses çıkartmaktadır.