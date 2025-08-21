Kayseri’de otobüs kazası: 1 ölü, 13 yaralı
Kayseri-Niğde kara yolunda Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Develi Kavşağı yakınlarında orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Yaklaşık 200 metre boyunca ilerleyen otobüste 41 yaşındaki Tülay Sökmen yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Otobüsün Hatay’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıktığı ve içinde 44 yolcu bulunduğu öğrenildi.
Kayseri'de yolcu otobüsünün orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Hüseyin Y. idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi.
Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs güçlükle durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen'in (41) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.