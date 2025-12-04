Kayseri’de otomobilin LPG tankı patladı: 3 yaralı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bir oto tamirhanesindeki değişim sırasında otomobilin LPG tankında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Orta Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Otogaz dönüşüm servisine getirilen otomobilin LPG tankında, değişim sırasında patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanık oluşan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI