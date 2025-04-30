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Kayseri’de şimşekler Erciyes’i aydınlattı

Ajans Haberleri
  • 30.04.2025 20:41
  • Giriş: 30.04.2025 20:41
  • Güncelleme: 30.04.2025 20:41
Kaynak: İHA
Kayseri’de şimşekler Erciyes’i aydınlattı

Kayseri’de akşam saatlerinde çakan şimşekler Erciyes’i aydınlattı.
Kayseri’de aralıklı olarak etkisini gösteren yağışlı hava Türkiye’nin kış turizminde önemli merkezlerinden olan Erciyes Dağı’nda da etkisini gösterirken, dağın tepesinde çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde arka arkaya çakan şimşekler Erciyes Dağı’nı adeta gündüz gibi aydınlatırken, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

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