Kayseri’de sokak köpeği işkenceyle katledildi: Soruşturma sürüyor

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Eskişehir Bağları yakınlarında bir köpek yakılarak katledildi.

Olay, bölgede gönüllü olarak hayvanlara bakan kişiler tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

Bianet'in haberine göre; olay, 15 Ocak'ta Altınoluk Mahallesi ile Eskişehir Bağları arasında, insanların sıkça kullandığı bir yol üzerinde meydana geldi.

Sokakta yaşayan hayvanları düzenli olarak besleyen bir gönüllü, diğer hayvansever bir arkadaşından gelen haberle olaydan haberdar oldu. Hızla olay yerine giden gönüllü, köpeğin vahşice öldürüldüğünü ve hayatını kaybettiğini gördü.

Gece saatlerinde gerçekleşen olayın yaşandığı bölgeye yakın bir hafriyat nakliyat firması ve Bestepeler Piknik Alanı bulunuyor.

Alanda güvenlik kameralarının olduğu bilinse de, MOBESE kayıtlarına ulaşılamadığı iddia ediliyor.

YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Olay sonrası Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu yöneticisi Nihal Kasa devreye girdi. Tarım Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlar bilgilendirildi. Sabah saatlerinde polis ekipleri bölgede incelemelere başladı ancak olayın faili henüz tespit edilemedi.

Hayvanseverler, köpeğin ayaklarının bağlı olduğunu ve işkenceye maruz kaldığını belirterek kamera kayıtlarının incelenmesi için başvuru yaptı. Ancak kayıtların yalnızca emniyet yetkilileriyle paylaşılacağı ifade edildi.

BÖLGEDEKİ HAYVANLARIN DURUMU

Olayın yaşandığı bölge, çok sayıda sokakta yaşayan hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanseverlere göre bölgede yaklaşık 25 köpek ve 50’ye yakın kedi bulunuyor. Ancak bazı kişiler, bu hayvanlara karşı olumsuz bir tutum sergiliyor. Buna rağmen gönüllüler, hayvanların beslenmesi ve bakımı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor.

Hayvanseverler, öldürülen köpeğin daha önce şiddete maruz bırakılmış olabileceğini ve kulaklarının kesik olduğunu dile getirdi. Olayın sorumlularının bulunup adalete teslim edilmesi için savcılığın soruşturması sürüyor.

Hayvan hakları savunucuları, Kayseri’de gönüllü bilincinin ve kısırlaştırma çalışmalarının diğer şehirlere kıyasla daha iyi durumda olduğunu, ancak yasanın yanlış uygulanmasının şehirdeki genel durumu kötüleştirdiğini dile getirdi. Özellikle kırsal bölgelerde sokakta yaşayan hayvanların sayısının hızla arttığı ve bunun temel sebebinin kısırlaştırma, bakım ve denetim eksikliği olduğu vurgulandı.