Kayseri’de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
Kaynak: İHA
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘tefecilik’, ‘tehdit’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 7 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 7 şahıs yakalandı.
Yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar ile dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü.
Sıradaki Haber