Kayseri’de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘tefecilik’, ‘tehdit’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 7 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 7 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar ile dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü.