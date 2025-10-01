Kayseri’de TIR, otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

KAYSERİ’de TIR, otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 AOC 081 plakalı TIR, 38 AKF 358 plakalı kamyonet ve 38 ANB 432 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ, (DHA)