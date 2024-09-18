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Kayseri’de toplam 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 09:44
  • Giriş: 18.09.2024 09:44
  • Güncelleme: 18.09.2024 09:45
Kaynak: İHA
Kayseri’de toplam 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

Kayseri’de ’nitelikli cinsel saldırı’, ’evden hırsızlık’ ve ’hükümlünün kaçması’ suçlarından toplamda 34 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası olan 2 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

’Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 15 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (33) ve ’evden hırsızlık’ ve ’hükümlünün kaçması’ suçlarından 19 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K.’nın (32) adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

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