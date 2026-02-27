Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri’nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Şahmelik ile Hüseyinli köyleri arasındaki yolda gerçekleşen kazada ağır yaralanan Bircan Kural, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün sabah saatlerinde Develi ilçesi Şahmelik ile Hüseyinli köyleri arasında meydana geldi.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Bircan Kural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.