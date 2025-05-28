Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü 2 ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sazyolu Caddesi’nde meydana gelen kazada 38 AN 822 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen bir otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan birisi yol kenarına savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada M.A. hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.A.’nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.