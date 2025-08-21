Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.08.2025 17:12
  • Giriş: 21.08.2025 17:12
  • Güncelleme: 21.08.2025 17:12
Kaynak: İHA
Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayseri-Malatya yolu Ağırnas Kavşağı mevkide meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol