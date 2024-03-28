Kayseri’de uyuşturucu operasyonları: 13 tutuklama

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelim yapılan çalışmalarda; 36 şahıs gözaltına alınırken, 75 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 12 şüpheli şahsa ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek’ suçlarından, 24 şahsa ise ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından olmak üzere toplamda 36 şahsa yasal işlem yapıldı. Öte yandan yapılan aramalarda; farklı miktarlarda ve çeşitlerde 75,95 gram uyuşturucu madde, 60 adet sentetik hap, 4 adet tabanca, 6 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İşlem yapılan 36 şahıstan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.