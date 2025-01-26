Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 80 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT), Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde M.A.’nın bulunduğu Bünyan ilçesine bağlı Fatih mahallesindeki evde ve evde misafir olarak bulunan B.C.’nin otomobilinde yapılan aramalarda; 80 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, çeşitli sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.