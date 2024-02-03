Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kaynak: İHA
Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
2 farklı operasyon düzenleyen ekipler R.Y., V.G. ve Ö.A.’yı yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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