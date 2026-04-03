Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Kayseri’de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Üç ay süren takip sonrası düzenlenen baskınlarda 4 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.
Kayseri'de emniyet ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere 72 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda D.T. (26), K.K.Ç. (33), G.Ş. (30), F.Y. (37), M.T. (42) ve M.G.T. (29) yakalandı.
Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde, ruhsatsız tüfek, hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden M.T. ile F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.T., M.G.T., K.K.Ç. ve G.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.