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Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda 2 bin 308 kişi sorgulandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 308 kişi sorgulandı, 61 kişi hakkında işlem yapıldı.

Güncel
  • 03.08.2024 09:25
  • Giriş: 03.08.2024 09:25
  • Güncelleme: 03.08.2024 09:29
Kaynak: İHA
Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda 2 bin 308 kişi sorgulandı

Kayseri’de 63 ekip ile gerçekleştirilen "huzur-38"  adlı operasyonda 2 bin 308 kişi sorgulandı, 61 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda ise 12,77 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 120 adet fişek ele geçirildi. 5 aracın da trafikten men edildiği uygulamada, 61 şahıs hakkında da gerekli işlemler başlatıldı.

Kayseri Emniyeti’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı şekilde devam edecektir" denildi.

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