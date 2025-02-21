Kayseri’de vatandaşları 440 bin TL dolandıran şahıs yakalandı

Kayseri’de vatandaşları kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı bahanesiyle 440 bin TL dolandıran şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp ’kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını’ söyleyerek farklı tarihlerde 2 ayrı vatandaşın toplam 440 bin TL dolandırması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin Ö.F.İ. (22) olduğu tespit edildi. Şüpheli saklandığı adrese yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.F.İ.; ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini, polis, asker veya savcı olarak tanıtıp ’adınız veya banka hesabınız terör örgütüne karıştı’ diyerek sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın. Böyle bir durumda hemen 112 acil ihbar hattını arayın" denildi.