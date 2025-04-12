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Kayseri’de zirai don uyarısı

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 16:09
  • Giriş: 12.04.2025 16:09
  • Güncelleme: 12.04.2025 16:09
Kaynak: İHA
Kayseri’de zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri’de zirai don beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri çevrelerinde; Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece ile Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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