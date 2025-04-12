Kayseri’de zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri’de zirai don beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri çevrelerinde; Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece ile Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.