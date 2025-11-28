Kayseri’deki trafik kazaları güvenlik kamerasında

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabında kent genelinde meydana gelen bazı trafik kazalarını paylaşarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Trafikte yapılan en küçük ihmal saniyeler içerisinde ciddi ve telafisi güç sonuçlara neden olabilmektedir. Kamera kayıtlarına yansıyan kaza görüntülerinden derlenen bu çalışma, tüm sürücü ve yayalara trafik kurallarına riayet etmenin hayati önemini bir kez daha hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutmayalım: Trafikte her kural, bir hayatı korumak içindir. Dikkat ve özen, hızdan daima daha değerlidir. Güvenli ulaşımın sağlanabilmesi için: Trafik kurallarına uyalım, kurallara uymayanları uygun bir dille uyaralım. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm sürücü ve yolcularımıza kazasız ve hayırlı yolculuklar diler, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kent genelinde meydana gelen bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

