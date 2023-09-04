Kayserigücü,Kangalspor’u eli boş gönderdi

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü, üçüncü hazırlık maçında Kangalspor ile karşılaştı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü’nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı siyahlı ekip, üçüncü hazırlık maçında Kangalspor ile karşılaştı. Sümer Stadı’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Kangalspor, 8. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla neticelendi.

Mücadelenin ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ele alan Kayserigücü, 52. dakikada Batuhan Duran, 73. dakikada Oktay Koçak ve 85. dakikada Cüneyt Egemen Karagöz’ün golleri ile karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. Sarı siyahlı ekip, bu galibiyetle sezon öncesi oynadığı 3 hazırlık karşılaşmasında da galip ayrılmış oldu.

Ejder İş Makineleri Kayserigücü, sezon öncesi 2-3 hazırlık karşılaşması daha oynamayı planlıyor.