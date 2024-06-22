Kayserili vatandaşlar milli maçı dev ekrandan izlendi
Kayseri'nin Talas ilçesinde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye ile Portekiz karşılaşmasını dev ekrandan seyretti.
Kaynak: AA
Kayserili vatandaşlar, milli heyecana Talas Belediyesi tarafından paraşüt iniş alanına kurulan dev ekranda eşlik etti.
Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da milli takıma destekte bulundu.
Talas Belediyesi tarafından vatandaşlara limonata ve yemek ikram edildi.
Vatandaşlar karşılaşmanın 3-0 kaybedilmesiyle alandan üzgün ayrıldı.