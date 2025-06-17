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Kayserispor 1 Temmuz’da topbaşı yapacak

Ajans Haberleri
  • 17.06.2025 10:29
  • Giriş: 17.06.2025 10:29
  • Güncelleme: 17.06.2025 10:29
Kaynak: İHA
Kayserispor 1 Temmuz’da topbaşı yapacak

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü yapacağı ilk idmanla başlayacak.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu. 2024-2025 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı kırmızılı takım, 1 Temmuz Salı günü kulüp tesislerinde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek.
Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri’de başlayacak olan Kayserispor’un ardından kamp programı belli olacak.

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