Kayserispor, 10 hafta sonra 3 puan ile tanıştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 26'ncı haftasında Başakşehir deplasmanında aldığı 3 puan ile 10 maç süren galibiyet hasretine son verdi. Süper Lig'de Kayserispor, ligin ilk 15 haftasında 7 galibiyet 1 beraberlik alarak çıkışa geçmişti.

En son 15'inci haftada kendi evinde karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, aradan geçen 10 haftada ise üst üste 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. 72 gündür galibiyete hasret kalan Kayseri temsilcisi Başakşehir'i dün deplasmanda 3-2 mağlup ederek, haftalar sonra ilk galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde CSKA Sofya'dan kadrosuna kattığı Duckens Nazon, Başakşehir filelerini havalandırarak, kulüp tarihinin 1100'üncü golünü kaydeden futbolcu oldu.

Diğer yandan ligde kötü gidişatın ardından teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, takımın başına 4 hafta önce Burak Yılmaz'ı geçirdi. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet aldı.