Kayserispor 10 sezonda 22 hoca ile çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, son 10 sezonda 22 farklı hoca ile çalıştı. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde Hikmet Karaman, Çağdaş Atan ve Sumudica ile en yüksek puan skalasını yakaladı.

Süper Lig serüvenini sürdüren ve yeni sezon için Alman teknik direktör Markus Gisdol ile çalışma kararı alan Kayserispor, geride kalan 10 sezonda 22 farklı teknik direktör ile çalıştı. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Ertuğrul Seçme, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Alper Kelkitli, Dan Petrescu, İvko Ganchev, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar, Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu ve Sergej Jakirovic yönetiminde sahaya çıktı.

Kayserispor’da son 10 sezonda en başarılı dönemini Hikmet Karaman, Çağdaş Atan ve Marius Sumudica ile yaşadı. Kayserispor, 2021-2022 sezonunda Hikmet Karaman ile 47 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Çağdaş Atan yönetiminde 2022-2023 sezonunda transfer yasağı olmasına rağmen 47 puan toplayıp ligi 9. sırada noktalamıştı. Romen teknik adam Sumudica’nın görev aldığı 2017-2018 sezonunda ise Kayserispor 44 puan toplamıştı.

Kayserispor, en çok 2020-2021 sezonunda hoca değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, o sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Alper Kelkitli, Dan Petrescu, Ivko Ganchev, Hamza Hamzaoğlu ve Yalçın Koşukavak ile çalışmıştı. Geride kalan sezonu 3 teknik direktör değişikliği ile tamamlayan Kayserispor, yeni sezona Alman hoca Markus Gisdol ile start verecek.