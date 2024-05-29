Kayserispor 38 haftada 3 hoca ile çalıştı

Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonunda 3 ayrı teknik adam ile çalışırken; en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz’a ait oldu.



Süper Lig 2023-2024 sezonunu 42 puanla noktalandıran Kayserispor, 38 haftaya 3 teknik adam ile geçirdi.

Sezona Çağdaş Atan ile başlayan Kayserispor, 5 hafta sonra Recep Uçar ile anlaşarak yoluna devam etti.

22 hafta sonrasında Recep Uçar’ın görevine son verilirken bu kez Burak Yılmaz ile anlaşıldı ve sezon sonuna kadar çalışıldı.

3 teknik adam arasında en düşük puan ortalaması Burak Yılmaz’a ait oldu.

Kayserispor, Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alarak 6 puan topladı.

Çağdaş Atan 1,5 puan ortalamasına sahip oldu.

Sonrasında görev yapan Recep Uçar, 18 lig maçında görev aldı. Bu süreçte Kayserispor, 7 galibiyet 2 beraberlik 9 yenilgi aldı. 23 puan toplanan süreçte Recep Uçar 1,27 puan ortalaması yakaladı.

Son 16 haftada görev alan Burak Yılmaz ise 3 galibiyet 7 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, bu maçlarda 16 puan topladı.

Genç teknik adamın puan ortalaması ise 1 olarak kayda geçti.