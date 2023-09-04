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Kayserispor 4 maçta 6 puan topladı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 15:51
  • Giriş: 04.09.2023 15:51
  • Güncelleme: 04.09.2023 15:51
Kaynak: İHA
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Kayserispor 4 maçta 6 puan topladı

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, 4 maçta 6 puan topladı.

Transfer yasağı bulunmasına rağmen oturmuş bir kadro ile ligde mücadele eden ve oynadığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alan Kayserispor, camiasının yüzünü güldürüyor. 

Son oynadığı Antalyaspor maçından da berabere ayrılarak 6 puana erişen Kayserispor, milli araya moralli girdi.

Sarı Kırmızılılar, 3 günlük izinden sonra önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına başlayacak. 

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