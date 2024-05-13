Kayserispor 41 puanda kaldı

Kayserispor, Süper Lig’deki 36. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip, teknik direktör

Burak Yılmaz ile çıktığı 14. maçında 5. yenilgisini aldı.

Kayserispor, Süper Lig’in 36.haftasında oynadığı Fenerbahçe maçını 3-0 mağlup noktaladı.

Teknik direktör Burak Yılmaz ile bu sezon 14.lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, sahadan 5.kez boynu bükük ayrıldı.

Fenerbahçe karşısına meydan okumaya çıkacaklarını söyleyen Burak Yılmaz, maç sonrasında yaptığı açıklamasında "Fenerbahçe’nin önemli isimleri var. kaliteli oyuncuları var. Biz, Fenerbahçe karşısına meydan okumaya çıkmıştık. Ancak başaramadık, buna gücümüz yetmedi" ifadesi kullandı.

Kayserispor, Burak Yılmaz ile çıktığı 14 Süper Lig maçında 3 kez kazanırken 6 kez berabere kaldı ve 5 kez de mağlup oldu.

Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor 15 puan toplayabildi.