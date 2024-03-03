Kayserispor 5 maç sonra yenildi

Kayserispor, ligde oynadığı 5 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor son çıktığı 5 müsabakadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar, dün deplasmanda Rizespor’a 3-0’lık sonuçla kaybetti.

Sarı kırmızılılar bu mağlubiyetle 5 maç sonra mağlup oldu.

Antalyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile berabere kalan Kayserispor, Başakşehir ve Ankaragücü’nü ise mağlup etti.

Son 5 maçta 9 puan toplayan sarı kırmızılılar ligin 28. haftasında deplasmanda Rizespor’a 3-0 kaybederek haftayı puansız kapattı.

Kayserispor Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimde ilk kez kaybetti.

28. haftayı 35 puanla kapatan Kayserispor ligin 29. haftasında evinde Hatayspor’u konuk edecek.