Kayserispor - Adana Demirspor: 1-1

Kayserispor, Süper Lig'in 13’üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 23'e yükseltirken, Kayserispor kendi sahasında yenilmezlik serisini de sürdürdü.

30’uncu dakikada Kemen ile verkaç yapan Boa Morte’nin ceza sahası yayından vurduğu sert şutta top kaleci Ertaç’ın müdahalesi ile oyun alanının dışına çıktı.

32’nci dakikada Kemen’in ara topuna hareketlenip ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Boa Morte’nin sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin solundan auta gitti.

34’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Michut’un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’in kucağında kaldı.

45+2’nci dakikada Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

60’ncı dakikadaki Kemen'in ceza sahası içine doğru ortasında meşin yuvarlak Ertaç’ta kaldı.

73’üncü dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arkasına düşen top Boa Morte'nin önünde kaldı. Bu oyuncu sert bir şutla fileleri havalandırdı ve skora denge geldi: 1-1.

82’nci dakikada Adana Demirspor’un kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Semih Güler'in kafa vuruşu Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

90+6'ncı dakikada sağ kanattan yapılan ortada Boa Morte'nin kafa vuruşu kaleci Ertaç'da kaldı.

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleri ile sona erdi. 1-1