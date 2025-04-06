Kayserispor Adana’da ilk kez kazandı

Kayserispor, Adana Demirspor’u deplasmanda ilk kez mağlup etti.

Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Kayserispor, rakibini ilk kez deplasmanda mağlup etti. Süper Lig tarihinde lacivert mavili ekip ile 7 kez Adana’da karşılaşan Kayserispor, önceki gün oynadığı maçı kazanarak ilk kez 3 puan alarak sahadan ayrıldı. Kayserispor, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı 7 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi elde etti.

Kayserispor, Adana Demirspor ile Süper Lig’de oynadığı 7 iç saha maçında ise 2 galibiyet 5 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı.