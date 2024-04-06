Kayserispor Adana’ya gidecek

Kayserispor; 32. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Müsabaka, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Süper Lig’de oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkaramayan Kayserispor, ligin 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa maçını hafta içi oynayan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bu hafta sonunu maç yapmadan geçecek Kayserispor, 13 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor’a konuk olacak.

39 puanlı rakibi karşısında puan veya puanlar alabilmek için mücadele verecek olan sarı kırmızılılar, kötü gidişe de ’dur’ demek istiyor. 36 puanlı Kayserispor, hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürüyor.