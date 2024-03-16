Kayserispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Pas ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Corendon Alanyaspor ile Mondihome Kayserispor arasında yarın saat 13.30'da Alanya Oba Stadı'ndaki müsabakada hakem Emre Kargın görev alacak.