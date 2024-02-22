Kayserispor - Ankaragücü maçını Turgut Doman yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez hakem Kurulu, ligin 27. haftasında oynanacak Kayserispor-MKE Ankaragücü maçında Turgut Doman’ı orta hakem olarak görevlendirdi.



Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak Süper Lig 27. hafta maçında hakem Turgut Doman düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, Cumartesi günü oynanacak müsabakada Eskişehir Bölgesi hakemini görevlendirdi. Bu maçta Doman’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Abdullah Uğur Sarı yapacak, maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu. Turgut Doman, bu sezon 11 Süper Lig maçında düdük çalarken, Kayserispor’un sahasında 2-0 mağlup ettiği Pendikspor maçını yönetmişti.

Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor-MKE Ankaragücü maçı saat 13.30’da başlayacak.