Kayserispor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 10. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor maçı, 27 Ekim Cuma saat 20.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak.