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Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu

Ajans Haberleri
  • 27.09.2023 14:02
  • Giriş: 27.09.2023 14:02
  • Güncelleme: 27.09.2023 14:02
Kaynak: İHA
Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Pazartesi oynanacak maçın biletleri, bugünden itibaren satışa sunuldu.

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre; bilet fiyatları 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Passolig aracılığıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Günay Alt tribün bileti: 100 TL 
Kuzey Üst tribün bileti: 100 TL
Doğu Üst tribün bileti: 200 TL
Doğu Alt tribün bileti: 250 TL
Batı Alt tribün bileti: 400 TL
Batı Balkon tribün bileti: 500 TL
Misafir tribün bileti: 130 TL

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