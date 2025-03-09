Kayserispor Başakşehir’e 5 maçtır kaybetmiyor
Kayserispor, Süper Lig’de Başakşehir ile oynadığı son 6 maçın 5’ini kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, 3 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu.
Süper Lig’in 27. haftasında karşılaştığı Başakşehir’i 3-1 yenen Kayserispor, rakibine karşı son maçlarda açık ara üstünlüğü bulunuyor. Sarı kırmızılılar, Başakşehir ile oynadığı maçlarda son olarak 2022-2023 sezonunda İstanbul’da 2-0 mağlup olmuş sonrasında oynadığı 5 maçta 3 kez kazanırken 2 kez de berabere kaldı. Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanan son 6 müsabaka ve neticeleri şöyle;
2022/2023 Başakşehir-Kayserispor 2-0
2022/2023 Kayserispor-Başakşehir 1-0
2023/2024 Kayserispor-Başakşehir 0-0
2023/2024 Başakşehir-Kayserispor 2-3
2024/2025 Başakşehir-Kayserispor 1-1
2024/2025 Kayserispor-Başakşehir 3-1