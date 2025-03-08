Kayserispor, Başakşehir’i 3-1 mağlup etti

(ANKARA)- Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Satdyumu’nda saat 13.30’da başlayan maçı hakem Ali Şansalan yönetti.

Kayserispor 44. dakikada Carlos Mane, 67. dakikada Stephane Bahoken ve 72. dakikada Miguel Cardoso’nun golüyle Başakşehir karşısında 3-0 öne geçti. Başakşehir’in tek golü 89. dakikada Philippe Keny’den geldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahasında Başakşehir’i 3-1 mağlup etti.