Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz." dedi.

Sahalarında EMS Yapı Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Çamlı, rakiplerini tebrik etti.

Çamlı, sezon başından beri Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ve hakem camiasına "Bunlar da bizim insanlarımız hata yapar" diye hoşgörü ve altında bir art niyet aramadan baktığını söyledi.

TFF'yi yaptığı işlerde dikkatli olmaya davet eden Çamlı, şunları kaydetti:

"Sakin atın tekmesi çok pek olur. Bu sakinliğin sonunda umarım ki biz beyefendiliğimizi ve koymuş olduğumuz o adam tavrını bozmayız. Herkes dikkat etsin. Lige ayar çekilmek isteniyorsa söylesinler biz ligden çekiliriz. Kim ayar çekmek istiyorsa o bu mücadeleye devam eder. Ayıp ediliyor. Yakışmıyor. Kayserispor'un geçen hafta Konya'daki maçında verilen penaltılar, evlere şenlik. Eğer bugün şu pozisyona biri penaltı derse de çıkıp özür dileyeceğim. Bir maç nasıl bu kadar provoke edilir? Nasıl bu kadar rezil edilir? Bugün bir örneğini gördük."