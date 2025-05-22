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Kayserispor - Bodrumspor maçında Kadir Sağlam düdük çalacak

Ajans Haberleri
  • 22.05.2025 13:19
  • Giriş: 22.05.2025 13:19
  • Güncelleme: 22.05.2025 13:19
Kaynak: İHA
Kayserispor - Bodrumspor maçında Kadir Sağlam düdük çalacak

Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak Kayserispor-Borumspor maçını Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig’in 37. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor - Bodrumspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada; Kadir Sağlam’a bu maçta Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Alpaslan Şen görevlendirildi.
Bu sezon 16 Süper Lig maçında düdük çalan Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Sağlam, bu sezon Kayserispor’un ilk maçını yönetecekken Bodrumspor’un ise ikinci maçını yönetecek.

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