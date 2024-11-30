Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve baskı çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Kayserispor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.