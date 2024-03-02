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Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 02.03.2024 15:19
  • Giriş: 02.03.2024 15:19
  • Güncelleme: 02.03.2024 15:19
Kaynak: AA
Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor ile Mondihome Kayserispor, yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

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