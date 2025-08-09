Kayserispor'da 8 transferin lisansı çıkarıldı
Kaynak: AA
KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, transfer ettiği 8 oyuncunun lisansını çıkardı.
Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın'ın dün yaptığı "transfer tahtasının açıldığını" duyurunun ardından yeni transferlerin lisansı da çıkarıldı.
Kayseri temsilcisinin yeni transferleri Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'nin lisans işlemleri tamamlandı.