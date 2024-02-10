Kayserispor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 25. haftada Beşiktaş ile 12 Şubat Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Öte yandan Kayserispor'un yeni transferleri Haitili forvet Duckens Nazon ve Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov da idmanına katıldı
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