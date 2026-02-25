Kayserispor'da Erling Moe dönemi başladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Norveçli çalıştırıcı Erling Moe düzenlenen törenle 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Moe, Kayserispor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de daha önce çalıştığını, Türk insanıyla birlikte olmaktan keyif aldığını belirten Moe, "Kayserispor'dan böyle bir teklif geldiğinde projeyi heyecan verici buldum ve karar vermem aslında o kadar uzun sürmedi. Bu benim ve ekibim adına önemli bir meydan okuma. Ben en iyimizi ortaya koyacağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"HEDEFİM İYİ OYNAYAN BİR TAKIM OLUŞTURMAK"

Takımda iyi bir hava oluşturup, keyif veren futbol oynayarak neticeye gitmeyi hedeflediğini ifade eden Moe, şunları kaydetti:

"Tabii ki önümüzde bir süreç var. Bu süreçte neticeleri almamız gerekiyor. Hedefim iyi oynayan ve mutlu bir takım oluşturmak. Mutlu bir takımın olması şehirdeki insanların da mutlu olmasına katkı sağlayacaktır.

Bundan önce inişli-çıkışlı bir süreç oldu. Bundan sonra daha çok çıkışın olduğu, hedeflerimize ulaşacak süreç umut ediyorum. Kayserispor'u gözlemledim ve neler yapılması gerektiğini biliyorum.

MÜCADELE VURGUSU

Takım halinde topsuz oyunu iyi bir şekilde geliştirmeliyiz. Birlikte hareket eden, top kazanan ve kazandığı toplarla da hücuma çıkan bir takım oluşturmalıyız.

Birbiriyle yakın oynayan, mücadele eden, iyi hücum eden bir takımın temelini oluşturmak istiyoruz. Takımın da buna iyi bir şekilde karşılık vereceğini düşünüyorum. Önce işin savunma kısmı takım halinde, sonrasında da kaptığı toplarla ileriye giden bir takım oluşturmak istiyoruz."