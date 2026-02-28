Kayserispor'da Nurettin Açıkalın yeniden seçildi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlendi. Toplantıda başkanlık seçimi yapıldı. Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nurettin Açıkalın yeniden başkan seçildi.

Açıkalın, sarı-kırmızılı ekibin Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Göztepe maçı öncesi oyuncularımızdan birkaçı gelmiş ve 'bu duruma üzülüyoruz' demişlerdi. Ben o sözü oyuncularımıza da söylerken, 'İster istemez başarısızlık var. Burada benim de payım var.' diyerek, o yüzden gitmem gerekli olduğunu düşünerek böyle bir kongre kararı aldığımı söyledim.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Onlar da ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Bu sadece benim adayım veya değilim dememle olan bir şey değil çünkü ben buraya adayım diyerek de gelmedim veya aday değilim diye de. Gelmem gerekiyordu, geldim.

Dolayısıyla bu tamamen benim inisiyatifimde veya benim kararımda olan bir şey değil. Ben başkan olurum veya olmam bu çok önemli değil, bu şehir için, bu takım için elimden geleni her zaman yapmaya burada sizin huzurunuzda da taahhüt ediyorum arkadaşlar "