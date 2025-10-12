Kayserispor'da Radomir Djalovic dönemi

Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic'i göreve getirdi.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamaya göre Karadağlı teknik direktörle 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Hoş geldin Radomir Djalovic. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı.

KAYSERİ ERCİYESSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Radomir Djalovic, futbolculuk yaptığı dönemde 2006-07 sezonunda Kayseri Erciyesspor forması giymişti.

2022-2024 yılları arasında Rijeka'da yardımcı antrenörlük yapan Radomir Djalovic, 2024-25 sezonunda ise yine Rijeka'da teknik direktörlük macerasına atılmıştı.

Radomir Djalovic kariyerinin ikinci teknik direktörlük tecrübesini ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da yaşamıştı. 42 yaşındaki teknik adam, Sloven ekibiyle sadece 2 maça çıktıktan sonra takımdan ayrılmıştı.