Kayserispor'dan açıklama: "Kendimizin değil, herkesin hakkını korumak istiyoruz"

Süper Lig'de sezonun tescil edilmemesini isteyen Kayserispor, açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2025-2026 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamalarına dikkat çekildi.

İSİMLER AÇIKLANMALI

Kayserispor, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini talep ederken, gerekli şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması gerektiğini savundu.

Açıklamada ayrıca, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF Statüsü’nün işletilmesi çağrısı yapıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KABUL EDİLEMEZ"

“Türk futbolunda aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez.”

Kayserispor, taleplerinin yalnızca kendi haklarını korumaya yönelik olmadığını vurgulayarak, Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini istediklerini belirtti.