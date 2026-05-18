Kayserispor'dan açıklama: "Lig tescil edilmemeli"

Süper Lig’e veda eden Kayserispor, 2025-2026 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmemesi gerektiğini savunurken, puan silme ve ligden düşürme dahil ağır sportif yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Kulübün açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara dikkat çekilerek bazı kulüp başkanları ve yöneticileri hakkında tutuklama kararları verildiği hatırlatıldı.

"MAÇLAR MANİPÜLE EDİLDİ"

Kayserispor, sürecin yalnızca “bahis soruşturması” olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, “müsabaka sonuçlarının manipülasyonu” ve “sportif rekabetin ihlali” gibi ciddi iddiaların bulunduğunu ifade etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’nun disiplin süreçlerinde daha kararlı davranması gerektiğini savundu. Açıklamada, yalnızca adli süreçlerin değil sportif yargının da devreye girmesi gerektiği belirtilirken, “puan silme ve ligden düşürme dahil tüm yaptırımların uygulanmasını beklediklerini” duyurdu.

"AĞIR CEZALAR ALDIK"

Kayserispor açıklamasında ayrıca, futbolcular ve teknik ekiplerin düşük meblağlı bahis ihlallerinde dahi ağır cezalar aldığını hatırlatarak, kulüp yöneticileri seviyesindeki şike, yasa dışı bahis, kara para aklama ve müsabaka sonucunu etkileme iddialarının görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Kulüp, devam eden soruşturmalar nedeniyle Süper Lig’de mücadele eden bazı kulüplere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulduğunu da hatırlatarak, bunun Türk futbolu adına “olağanüstü ve ağır bir tablo” oluşturduğunu ifade etti.

Açıklamanın sonunda Kayserispor, adli ve sportif süreçler tamamlanmadan lig sonuçlarının tescil edilmemesi gerektiğini belirterek, haklarını yalnızca Türkiye’de değil, FIFA ve UEFA nezdinde de takip edeceklerini duyurdu.